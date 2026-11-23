Ибрахимович ще играе гангстер в хитов сериал

Златан Ибрахимович си осигури роля на страховит злодей в популярния гангстерски сериал "Земя на мафията" (MobLand), който в България може да бъде гледан по SkyShowtime. 45-годишният бивш нападател ще застане рамо до рамо с елитни британски актьори като Хелън Мирън, Том Харди и Пиърс Броснан в предстоящия трети сезон на криминалната поредица.

Снимките ще стартират скоро, а новината за новото амплоа на шведа идва три години след като той официално окачи бутонките на пирона. Ибрахимович завърши забележителната си футболна кариера като вечен голмайстор номер едно на своята родина с 62 попадения, като паралелно с това записа и 511 гола на клубно ниво за колоси като Манчестър Юнайтед, Пари Сен Жермен, Ювентус и двата милански гранда Милан и Интер.

EXCL: Football legend joins gritty gangster drama Mobland as terrifying villain three years after quitting the game https://t.co/pWARPUVQIJ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 22, 2026

Известен със зрелищните си изпълнения, емблематичната опашка и колоритното си самочувствие, нападателят завоюва шампионски титли в четири различни държави.

"Всички са изключително развълнувани от включването на Златан в актьорския състав. Сериалът и без това изобилства от звездни имена, но този неочакван ход несъмнено ще вдигне още повече популярността му и ще накара всички да говорят за него“, разкрива източник от продукцията. "Златан притежава точното излъчване за отрицателен герой, а с внушителния си ръст от близо два метра той изглежда наистина респектиращо."

За легендарния футболист това не е първа поява в киното. През 2023 година той се превъплъти в римски войн във френската приключенска комедия "Астерикс и Обеликс: Средното кралство". Говорейки за стремежите си на снимачната площадка, Ибрахимович сподели: "Любопитен съм към определени предизвикателства – например да бъда актьор, защото това ми носи чист адреналин."

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