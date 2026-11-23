Предстоящият двубой от Шампионската лига между Галатасарай и Астън Вила бе белязан от необичайна и куриозна ситуация, след като турските власти организираха мащабна акция за издирването на избягал лъв, забелязан на около 16 километра от стадиона в Истанбул.
Служители на полицията и службите за защита на дивата природа проведоха интензивно претърсване в гориста местност в северната част на мегаполиса. В операцията бяха включени около 70 служители на реда и спасителни екипи, както и седем дрона. Хищникът първоначално е бил забелязан в истанбулския район Саръйер, където се намира и клубният стадион на Галатасарай "РАМС Парк".
Според местни източници дежурните в полицейския участък в квартал Зекериякьой, разположен в европейската част на града, са забелязали чрез охранителните камери животно, наподобяващо лъв, в неделя около 21:00 часа местно време. Районът около гората и близките жилищни комплекси веднага бе отцепен, достъпът бе поставен под контрол, а гражданите бяха призовани към повишено внимание.
„Местоположението на лъва е установено и се полагат всички необходими усилия хищникът да бъде заловен невредим“, заявиха официално от канцеларията на валията на Истанбул.
Случаят предизвика вълна от сюрреалистични реакции, като местна телевизия дори излъчи интервю с мъж в костюм на лъв с екип на Галатасарай. Турският клуб носи прозвището „лъвовете“, докато на емблемата на бирмингамци също присъства този хищник. Бранителят на домакините Абдулкерим Бардакджъ също бе попитан по темата и отговори с усмивка: „Искам да взема отношение, защото в момента цялата страна говори за това. Единственият лъв, когото държа у дома, е моят син“.
В Турция се появиха предположения, че Астън Вила е отменил официалното си занимание на „РАМС Парк“ заради бягството на хищника. Причината англичаните да проведат подготовката си на клубната база „Бодимур Хийт“ обаче бе съвсем различна – състоянието на тревното покритие в Истанбул.
След обстойни инспекции от европейската футболна централа УЕФА увериха, че теренът не крие рискове за здравето на състезателите. Турският гранд предприе сериозни агротехнически мерки и дори премести предишния си шампионатен двубой срещу Самсунспор на стадиона на градския съперник Истанбул Башакшехир, за да съхрани настилката.
Въпреки това се очаква условията да не бъдат оптимални. Мениджърът на гостите Унай Емери опита да намали напрежението около темата: „Трябва да подходим с мисълта, че ако имаше реален риск от контузии, мачът нямаше да се състои. Настилката ще бъде еднаква и за двата състава – независимо дали е добра, или лоша“.
Левият краен бранител Иън Маатсен заяви: „Не знаем подробности за състоянието на тревата. Чуваме, че не е идеална, но това не може да служи за оправдание. Ще видим на място как стоят нещата. Напълно готови сме“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago