Преследват избягал лъв около стадиона на Галатасарай преди мача с Астън Вила

Предстоящият двубой от Шампионската лига между Галатасарай и Астън Вила бе белязан от необичайна и куриозна ситуация, след като турските власти организираха мащабна акция за издирването на избягал лъв, забелязан на около 16 километра от стадиона в Истанбул.

Служители на полицията и службите за защита на дивата природа проведоха интензивно претърсване в гориста местност в северната част на мегаполиса. В операцията бяха включени около 70 служители на реда и спасителни екипи, както и седем дрона. Хищникът първоначално е бил забелязан в истанбулския район Саръйер, където се намира и клубният стадион на Галатасарай "РАМС Парк".

Turkish security and wildlife personnel are searching for an animal believed to be a lion, roaming loose in woodland north of Istanbul, the country's national parks authority said https://t.co/418nQvRwfN https://t.co/KIXjWLPQ0g — Reuters (@Reuters) November 23, 2026

Според местни източници дежурните в полицейския участък в квартал Зекериякьой, разположен в европейската част на града, са забелязали чрез охранителните камери животно, наподобяващо лъв, в неделя около 21:00 часа местно време. Районът около гората и близките жилищни комплекси веднага бе отцепен, достъпът бе поставен под контрол, а гражданите бяха призовани към повишено внимание.

„Местоположението на лъва е установено и се полагат всички необходими усилия хищникът да бъде заловен невредим“, заявиха официално от канцеларията на валията на Истанбул.

Случаят предизвика вълна от сюрреалистични реакции, като местна телевизия дори излъчи интервю с мъж в костюм на лъв с екип на Галатасарай. Турският клуб носи прозвището „лъвовете“, докато на емблемата на бирмингамци също присъства този хищник. Бранителят на домакините Абдулкерим Бардакджъ също бе попитан по темата и отговори с усмивка: „Искам да взема отношение, защото в момента цялата страна говори за това. Единственият лъв, когото държа у дома, е моят син“.

Police and animal welfare teams in Istanbul are searching for a lioness seen prowling the city’s outskirts, Turkish officials said Monday. https://t.co/xoK8DzLPs2 — ABC News (@ABC) November 23, 2026

В Турция се появиха предположения, че Астън Вила е отменил официалното си занимание на „РАМС Парк“ заради бягството на хищника. Причината англичаните да проведат подготовката си на клубната база „Бодимур Хийт“ обаче бе съвсем различна – състоянието на тревното покритие в Истанбул.

След обстойни инспекции от европейската футболна централа УЕФА увериха, че теренът не крие рискове за здравето на състезателите. Турският гранд предприе сериозни агротехнически мерки и дори премести предишния си шампионатен двубой срещу Самсунспор на стадиона на градския съперник Истанбул Башакшехир, за да съхрани настилката.

Въпреки това се очаква условията да не бъдат оптимални. Мениджърът на гостите Унай Емери опита да намали напрежението около темата: „Трябва да подходим с мисълта, че ако имаше реален риск от контузии, мачът нямаше да се състои. Настилката ще бъде еднаква и за двата състава – независимо дали е добра, или лоша“.

Левият краен бранител Иън Маатсен заяви: „Не знаем подробности за състоянието на тревата. Чуваме, че не е идеална, но това не може да служи за оправдание. Ще видим на място как стоят нещата. Напълно готови сме“.

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Снимки: Imago