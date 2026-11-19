Собствениците на Манчестър Сити останаха без заем от 1,5 млрд. паунда

Един от най-големите финансови кредитори във футбола се е отказал от планиран заем от 1,5 млрд. паунда за собственика на Манчестър Сити, след като клубът беше признат за виновен в нарушаване на финансовите правила на Премиър лийг. Решението на американската частна инвестиционна група Apollo Global Management е поредното доказателство, че финансовите пазари възприемат Сити като финансов риск. Клубът се подготвя да обжалва решението по огромното мнозинство от 115-те обвинения на Висшата лига, свързани с изкуствено завишаване на приходите чрез фиктивни договори.

Миналата седмица Bloomberg съобщи, че германската банка Oldenburgische Landesbank (OL) се е оттеглила от сделка, която щеше да позволи на бразилския елитен Палмейрас да получи голяма сума предварително срещу бъдещите плащания от Сити за халфа Алън Елиас. Футболистът беше привлечен през лятото за 32 млн. паунда плюс още 2 млн. под формата на бонуси. Банката е определила Сити като репутационен и финансов риск.

Financial Times съобщи в четвъртък, че през септември Apollo е била в заключителния етап на преговорите за отпускане на заем на City Football Group (CFG), когато сделката се е провалила след решението, че клубът е завишавал изкуствено финансовото си състояние с над 900 млн. паунда в продължение на девет години.

Собственикът на Сити шейх Мансур бин Зайед ал Нахаян е внесъл 100 млн. паунда в клуба през месеца след решението на независимата комисия – първото осезаемо доказателство, че присъдата има финансови последици за Абу Даби. Шейх Мансур, който е присъствал само на един домакински мач на Сити, откакто Абу Даби придоби клуба през 2008 г., не е направил публичен коментар за присъдата срещу клуба. Тя нанася сериозни репутационни щети на страната, която държи изключително много на своя имидж.

Съществуват признаци, че футболните власти се подготвят за силна юридическа атака от страна на Абу Даби, ако Сити загуби обжалването. В четвъртък беше обявено също, че клубовете от Висшата лига са гласували да покрият съдебните разходи на петимата директори в управлението на организацията, ако спонсорите Etihad и Etisalat заведат дела срещу тях. Правна защита ще бъде осигурена на изпълнителния директор Ричард Мастърс, председателката Алисън Бритън и още трима независими директори.

Отказът на Apollo да отпусне кредит обаче – групата вече е предоставила 80 млн. паунда заем на клуба от Висшата лига Нотингам Форест и притежава миноритарен дял в Уикъмб от Чемпиъншип – показва, че капиталовите пазари смятат Сити за застрашен, а процесът по обжалването в никакъв случай няма да бъде лесен.

Ако обжалването бъде отхвърлено, Сити може да поиска съдебен контрол върху констатациите на комисията във Върховния съд. За да направи това обаче, клубът ще трябва да докаже, че Висшата лига е действала извън правомощията си или е стигнала до заключение, до което никой разумен орган не би могъл да достигне. За да започне процедура за съдебен контрол, Сити ще трябва да получи разрешение от Върховния съд, а прагът за това е висок.

Финансовият анализатор Пол Куин написа в сайта The Esk, че проблемът на Apollo е бил със Сити, а не със самия Абу Даби. Преди три седмици Apollo се е съгласила да придобие миноритарен дял в Mubadala Capital – инвестиционния фонд на Абу Даби, който е председателстван от шейх Мансур и управляван от президента на Сити Халдун Ал Мубарак. Apollo и Сити не са коментирали информацията.

Куин твърди, че CFG се нуждае от парите, тъй като не е финансово самодостатъчна, въпреки силното финансово състояние на Манчестър Сити. Загубата на CFG преди данъци се е увеличила от 122,2 млн. на 292,3 млн. паунда през последната финансова година. Сити е генерирал 694,1 млн. паунда от общите приходи на групата, възлизащи на 888 млн. паунда, и е отчел загуба от 9 млн. паунда.

Клубовете се обединиха в подкрепа на Премиър лийг, Ман Сити и Нотингам Форест против

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google