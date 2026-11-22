Отборът на Християн Петров продължава с победите, Фейенорд рухна в дербито на Ротердам

Хееренвеен постигна престижна победа с 3:1 при гостуването си на Грьонинген в Дербито на Севера от 13-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Българският национал Християн Петров не попадна в групата за двубоя заради физически проблем, с който се завърна след ангажиментите си с националния отбор.

Гостите поведоха в 42-рата минута чрез Дилан Венте, който се възползва от груба грешка на вратаря Ловро Стубляр. След почивката Том ван Берген изравни за Грьонинген, но в 73-тата минута Венте отбеляза второто си попадение след центриране на Якоб Тренсков. Малко по-късно Дирк Пропер оформи крайното 1:3. Така Хееренвеен спечели дербито за първи път от 2023 година и продължи доброто си представяне в първенството. Тимът е 5-и вкласирането след серия от 5 поредни шампионатни победи.

Лидерът ПСВ Айндховен постигна убедителен успех с 4:1 при гостуването си на НЕК Неймеген. Филип Костич откри резултата, а Иван Перишич удвои от дузпа. Автогол на Ахметчан Каплан направи преднината на гостите класическа още преди почивката. През втората част Рубен ван Бомел отбеляза четвъртото попадение, преди Бриан Линсен да върне един гол за домакините.

Сериозна криза преживява Фейенорд, който загуби с 2:3 градското дерби срещу Екселсиор на „Де Кайп“. Домакините поведоха още във 2-рата минута чрез Дживайро Рийд, но Марио Домингес, Иракли Йегоян от дузпа и Каспер Видел донесоха пълен обрат за гостите. Автогол на Ян Плуг намали изоставането на Фейенорд, но тимът на Джовани ван Бронхорст не успя да избегне поражението.

В останалите съботни срещи Камбуур победи Утрехт с 3:2 като гост, а Цволе на Филип Кръстев, който още лекува травма, се наложи с 3:1 при визитата си на Телстар.

Любопитното е, че и петте двубоя от съботната програма завършиха с победи за гостуващите отбори.

Днес Аякс посреща Ден Хааг и при успех ще се доближи отново на точка зад ПСВ.

Другите недели мачове са Твенте - Вилем II, Спарта (Ротердам) - АЗ Алкмаар и Го Ахед Ийгълс - Фортуна (Ситард).

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Снимки: Imago