Драматична загуба за Християн Петров от лидера в Нидерландия

Лидерът в нидерландската Ередивизи АЗ Алкмаар продължи перфектната си серия от началото на сезона, нанасяйки поражение на Хееренвеен с 3:2 в драматичен двубой от 5-ия кръг. За домакините, които останаха с празните ръце въпреки добрите си моменти, в игра в заключителните минути влезе българският защитник Християн Петров. Това беше четвърто участие за него през сезона - всичките като смяна.

Гостите от Алкмаар откриха резултата още в 7-ата минута, когато Ро-Зангело Даал бе точен след подаване на Вутер Гоес. Хееренвеен обаче отвърна бързо и стигна до пълен обрат още преди почивката. Първо Нолан Куртенс изравни в 21-ата минута с асистенция на Дилан Венте, а в 30-ата минута Ринго Меервелд бележи за 2:1 след асистенция на Дирк Пропер. Въпреки доброто си представяне през тази част, фризийци не успяха да задържат преднината си до края.

През второто полувреме старши треньорът на АЗ Алкмаар Лерой Ехтелд направи ключови ротации, които пречупиха съпротивата на Хееренвеен. В 69-ата минута Мекс Меердинк възстанови равенството за 2:2 след подаване на резервата В. Бисков Андреасен. В 83-ата минута друга резерва – Аюб Уфкир – донесе пълния обрат и нанесе болезнената загуба за домакините след асистенция на Меердинк.

В търсене на промяна и в опит да спаси поне точка наставникът на Хееренвеен Робин Фелдман пусна в игра българския бранител Християн Петров в 88-ата минута на мястото на Нолан Куртенс. До края на срещата обаче домакините не успяха да стигнат до изравнително попадение и така допуснаха ново поражение пред собствените си фенове при резултат 2:3.

Хееренвеен отправи общо 11 изстрела към противниковата врата (5 точни), при владение на топката от 45.77% и 4 спечелени ъглови удара, но това не бе достатъчно да избегне загубата. След това поражение тимът на Християн Петров заема 11-о място във временното класиране на Ередивизи, докато АЗ Алкмаар остава на върха без загубена точка.

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