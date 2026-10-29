Християн Петров получи шанс като титуляр

Българският защитник Християн Петров започна като титуляр при победата на Хееренвеен с 2:0 като гост на Екселсиор (Мааслаус) в първия кръг на турнира за Купата на Нидерландия. Бившият футболист на ЦСКА получи шанс от треньора Робин Велдман и помогна на тима си да продължи напред, без да допусне гол.

Петров беше включен в центъра на отбраната заедно със Сам Керстен, като замени Маас Вилемсен. Това се оказа единствената промяна в стартовия състав на Хееренвеен в сравнение с предишния двубой от Ередивизи.

Гостите очаквано поеха инициативата срещу съперника си от третото ниво на нидерландския футбол, но срещнаха сериозни затруднения при преодоляването на сгъстената защита на домакините. Най-добрата възможност преди почивката се откри пред Дилан Венте, който получи топката след добра индивидуална акция на Якоб Тренсков, но не успя да преодолее вратаря.

През второто полувреме Хееренвеен продължи да търси попадение. Венте пропусна още една добра възможност, преди да открие резултата в 64-тата минута. Нападателят се възползва от отлично центриране на Тренсков и изпрати топката в мрежата за 0:1. След попадението съпротивата на Екселсиор отслабна и гостите получиха повече пространства. В 75-ата минута Тренсков се разписа и сам, с което оформи крайното 0:2.

За втория кръг се класираха още Фортуна (Ситард), НАК Бреда, Витес, Екселсиор (Ротердам) и Топ Ос, който елиминира Цволе на Филип Кръстев. Българският национал продължава да се възстановява от травма.



Жребият за следващата фаза е насрочен за петък.

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