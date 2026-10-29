Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница

Християн Петров получи шанс като титуляр

  • 29 окт 2026 | 01:23
  • 331
  • 0
Християн Петров получи шанс като титуляр

Българският защитник Християн Петров започна като титуляр при победата на Хееренвеен с 2:0 като гост на Екселсиор (Мааслаус) в първия кръг на турнира за Купата на Нидерландия. Бившият футболист на ЦСКА получи шанс от треньора Робин Велдман и помогна на тима си да продължи напред, без да допусне гол.

Петров беше включен в центъра на отбраната заедно със Сам Керстен, като замени Маас Вилемсен. Това се оказа единствената промяна в стартовия състав на Хееренвеен в сравнение с предишния двубой от Ередивизи.

Гостите очаквано поеха инициативата срещу съперника си от третото ниво на нидерландския футбол, но срещнаха сериозни затруднения при преодоляването на сгъстената защита на домакините. Най-добрата възможност преди почивката се откри пред Дилан Венте, който получи топката след добра индивидуална акция на Якоб Тренсков, но не успя да преодолее вратаря.

През второто полувреме Хееренвеен продължи да търси попадение. Венте пропусна още една добра възможност, преди да открие резултата в 64-тата минута. Нападателят се възползва от отлично центриране на Тренсков и изпрати топката в мрежата за 0:1. След попадението съпротивата на Екселсиор отслабна и гостите получиха повече пространства. В 75-ата минута Тренсков се разписа и сам, с което оформи крайното 0:2.

За втория кръг се класираха още Фортуна (Ситард), НАК Бреда, Витес, Екселсиор (Ротердам) и Топ Ос, който елиминира Цволе на Филип Кръстев. Българският национал продължава да се възстановява от травма.

Жребият за следващата фаза е насрочен за петък.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

  • 29 окт 2026 | 00:50
  • 792
  • 0
Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

Марин Петков и Ал-Таавон с важна победа във второто ниво на Азиатската Шампионска лига

  • 29 окт 2026 | 00:33
  • 467
  • 1
Наполи разгроми Монца, Антов с първи минути през сезона

Наполи разгроми Монца, Антов с първи минути през сезона

  • 28 окт 2026 | 23:57
  • 802
  • 0
Балов игра цял мач при разгромна победа на Цървена звезда за Купата на Сърбия

Балов игра цял мач при разгромна победа на Цървена звезда за Купата на Сърбия

  • 28 окт 2026 | 22:54
  • 664
  • 0
Емил Ценов пропусна победа на Оренбург

Емил Ценов пропусна победа на Оренбург

  • 28 окт 2026 | 22:21
  • 360
  • 0
Иван Турицов и Мауридес са на финал за Купата на Грузия

Иван Турицов и Мауридес са на финал за Купата на Грузия

  • 28 окт 2026 | 22:02
  • 850
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

  • 28 окт 2026 | 19:02
  • 45236
  • 66
"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

"Армията" ще ври и кипи! ЦСКА разпродаде всички билети за мача със Славия

  • 28 окт 2026 | 18:00
  • 28956
  • 436
Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

Ливърпул е на 1/4-финал след галавечер на дузпите срещу Челси

  • 29 окт 2026 | 00:14
  • 9692
  • 21
Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

Карлос Тевес: Сър Алекс ме излъга, а после купи Бербатов, затова си отмъстих и отидох в Ман Сити

  • 29 окт 2026 | 01:31
  • 1730
  • 1
Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

Кристиано Роналдо спечели "Златната топка на всички времена"

  • 28 окт 2026 | 20:47
  • 21966
  • 118
Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

Милан се сгромоляса като домакин след дебютен хеттрик за Болоня

  • 28 окт 2026 | 21:23
  • 11823
  • 17