Санкт Паули се върна към победите, Димитър Митов остана резерва

Санкт Паули прекъсна серията си от четири поредни мача без победа във Втора Бундеслига, след като се наложи с 2:0 у дома над Бохум в съботния сблъсък от 12-ия кръг. Българският национал Димитър Митов отново остана на резервната скамейка, а под рамката на вратата на домакините започна Бен Фол.

Пред близо 30 хиляди зрители на стадион „Милернтор“ Санкт Паули поведе още в 3-тата минута чрез Юсуфа Нианг, който се възползва от центриране на Ерик Смит. Гостите имаха възможности да изравнят, като Беркан Таз уцели гредата, но Фол също се отличи с няколко важни намеси.

Само две минути след почивката Томоя Андо удвои преднината на домакините, след като се разписа при добавка. До края Санкт Паули контролираше двубоя и заслужено стигна до третата си победа за сезона. Тимът от Хамбург събра 15 точки и се изкачи на осмото място във временното класиране.

В останалите съботни срещи Волфсбург победи Холщайн (Кил) с 3:0, Хановер 96 се наложи над Гройтер Фюрт с 2:1, а Айнтрахт (Брауншвайг) спечели със същия резултат при гостуването си на Нюрнберг.

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