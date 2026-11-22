Оцелул продължава да затъва без контузения Милен Желев

Оцелул (Галац) допусна поражение с 2:3 при гостуването си на ЧФР Клуж в среща от 16-ия кръг на румънската Суперлига. Българският защитник Милен Желев отново не бе в групата на гостите, тъй като продължава да се възстановява от контузия.

Домакините откриха резултата в 25-ата минута, когато Стефан Дражич се разписа с глава след центриране на Кристофер Браун. При ситуацията вратарят на Оцелул Козмин Дур-Бозоанка не се намеси убедително и позволи на топката да премине голлинията. Само седем минути по-късно гостите възстановиха равенството. Педро Нуно се разписа със силен удар от наказателното поле, преодолявайки Арпад Тордай.

В края на първото полувреме ЧФР Клуж отново поведе. В 42-рата минута Педро Нуно извърши нарушение срещу Дражич в наказателното поле, а Андрея Кордя реализира отсъдената дузпа в 44-тата минута.

Началото на втората част донесе нов удар за Оцелул. В 48-ата минута Кордя отбеляза второто си попадение в срещата с удар от наказателното поле и увеличи преднината на домакините на 3:1. В 62-рата минута ЧФР Клуж остана с човек по-малко, след като Ренато Панталон получи втори жълт картон. Това даде възможност на гостите да потърсят обрат.

В 86-ата минута Жоао Паулиньо намали на 2:3 след подаване на Андрезиньо, но до края Оцелул не успя да стигне до изравнително попадение.

Така отборът от Галац записа десети пореден мач без победа в първенството и остана на 14-ото място с 13 точки, в зоната на баражите за оставане в елита. ЧФР Клуж събра 22 точки и се изкачи на осмата позиция. Лидери с по 33 точки са Университатя (Крайова) и Динамо (Букурещ). "Червените кучета" сензационно отстъпиха у дома на Петролул с 0:1.

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