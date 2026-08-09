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Победно начало за Християн Петров в Нидерландия

  • 9 авг 2026 | 19:54
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Победно начало за Християн Петров в Нидерландия

Българският национал Християн Петров стартира успешно сезона в нидерландския футбол, след като неговият Хееренвеен надви Твенте с 1:0 като домакин в двубой от първия кръг на първенството. 24-годишният защитник се появи като смяна в 68-ата минута на мястото на получилия травма Матс Егбринк.

Влезлият на почивката белгиец Лука Ойен реализира единствения гол в мача.

През миналия сезон Петров записа общо 24 участия за Хееренвеен в шампионата и турнира за Купата на страната. В Ередивизи обаче отборът завърши чак осми и не успя да стигне до евротурнирите.

В следващия кръг Християн и неговите съотборници ще гостуват на Аякс, като мачът е на 16 август.

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