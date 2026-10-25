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Християн Петров влезе в края при победа на Хееренвеен

  • 25 окт 2026 | 05:10
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Християн Петров влезе в края при победа на Хееренвеен

Хееренвеен победи с 3:2 като гост АДО Ден Хааг в драматичен двубой от 10-ия кръг на Ередивизи. Българският национал Християн Петров се появи от пейката в заключителните минути на мястото на Якоб Тренсков, който отбеляза два от головете за успеха на Хееренвеен.

Датчанинът Тренсков откри в 24-тата минута, а в 51-вата Ринго Меервелд удвои преднината на гостите. Резервата Найджъл Томас намали малко по-късно, но в средата на втората част Тренсков се разписа за втори път, отново след асистенция на Максенс Ривера. В 72-рата минута Найджъл Томас оформи крайния резултат.

Хееренвеен се намира на 7-о място в класирането с 15 точки, след като спечели три от последните си 4 мача. АДО Ден Хааг пък остана в зоната на изпадащите с 6 точки, колкото има и Телстар.

Утрехт и цволе на контузения Филип Кръстев направиха 1:1, а Вилем II беше разгромен на собствен терен от Камбуур с 1:6 и заема последната 18-а позиция с 2 точки.

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Снимки: Imago

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