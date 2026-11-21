Пиза триумфира в тосканско дерби, Божинов не игра

Пиза постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Емполи в тосканското дерби от 12-ия кръг на Серия "Б". Българският защитник Росен Божинов попадна в групата на гостите, но остана на резервната скамейка. Единственото попадение в двубоя на стадион „Карло Кастелани“ отбеляза Филипо Питарело още във 2-рата минута.

Гостите започнаха отлично срещата и стигнаха до гол след изпълнение на ъглов удар. Омар Корея отклони топката с глава към Питарело, който я овладя в наказателното поле, обърна се и преодоля вратаря Якопо Сегети.

Емполи опита да отговори бързо и в 14-ата минута Стивън Шпенди получи добра възможност да изравни, но вратарят Симоне Скуфет спаси удара му. Пиза също продължи да създава положения. Томазо Марас стреля неточно, а малко преди почивката Матео Трамони принуди Сегети да се намесва.

През второто полувреме домакините увеличиха натиска си в търсене на изравняването. Дучо Дели Иноченти пропусна добра възможност, а Жерард Йепес също не успя да намери целта.

Гостите можеха да решат всичко по-рано, но Питарело пропусна отличен шанс, след като отне топката от защитник на Емполи и остана пред опразнената врата. В заключителните минути домакините продължиха да атакуват, но защитата на Пиза удържа преднината и осигури трите точки.

Така тимът на Паоло Бианко сложи край на серията си от четири поредни шампионатни мача без победа и се изкачи на 4-то място в таблицата. Поражението задълбочи проблемите на Емполи, като отборът остана с 9 точки в дъното на класирането.

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Снимки: Imago