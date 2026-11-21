Борис Димитров за първи път беше титуляр, но Мура загуби

Българският футболист Борис Димитров започна като титуляр при домакинската загуба на Мура с 1:2 от Браво в среща от 16-ия кръг на словенското първенство. Димитров остана на терена до 59-ата минута, когато бе заменен от Роберт Чакш. Двубоят на стадион „Фазанерия“ в Мурска Собота сложи край на серията от шест поредни равенства на домакините, но не и на продължителния им период без победа.

Браво откри резултата в 33-тата минута чрез Дивайн Омореґи, който се възползва от подаване на Милан Тучич. В края на първото полувреме Мура получи възможност да изравни от дузпа, след като Марван Нзузи извърши нарушение срещу Аляж Залазник в наказателното поле. Лука Бобичанец изпълни точно наказателния удар в 44-тата минута и възстанови равенството.

Само четири минути след почивката обаче гостите отново излязоха напред. След изпълнение на ъглов удар Уилфрид Куаси се разписа отблизо и направи резултата 2:1 за Браво.

Мура потърси ново изравняване и създаде няколко добри възможности. В 58-ата минута Ален Корошец остана непокрит на около 12 метра от вратата, но стражът Матяж Розман спаси удара му. Минута по-късно треньорът Митя Морец предприе промяна в нападението, като извади Борис Димитров и пусна на негово място Роберт Чакш.

Появилият се като резерва футболист имаше две възможности да се разпише, но не успя да преодолее вратаря на гостите. В 80-ата минута домакините пропуснаха още един отличен шанс, като Александър Зелкович уцели и гредата.

В крайна сметка Браво удържа преднината си и си тръгна с трите точки, а Мура остана без победа за 11-и пореден шампионатен мач. В следващия кръг тимът на Борис Димитров ще приеме Марибор.

В друг мач от съботната програма Олимпия (Любляна) се наложи с 1:0 над водения от Радостин Александров тим на Радомле. Попадението реализира Индрит Туци в 44-тата минута. За домакините титуляр беше бившият играч на Берое Жорди Говеа.

В класирането начело е Копер с 29 точки, следван от Браво и Олимпия с по 26 и Марибор с 24. Радомле е на дъното с едва 8 точки.

Снимки: nzs.si

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