Хееренвеен громи без Християн Петров, изненадваща издънка на Аякс

Хееренвеен сложи край на серията си от пет поредни мача без победа в Ередивизи. Отборът на Християн Петров разгроми с 4:0 като гост Спарта (Ротердам), но бившият защитник на ЦСКА не се появи в игра.

Нолан Кортенс (28') и Якоб Тренскоу (43') осигуриха солиден аванс на Хееренвеен, а другите две попадения паднаха след почивката и бяха дело на Максонс Ривера (56') и Марко Фарджи (75'). С успеха отборът на Робин Велдман се изкачи на 10-о място във временното класиране с актив от 9 токчи.

Изненадата в съботните мачове поднесе Екселсиор (Ротердам), който направи 2:2 при визитата си на Аякс. Грандът от Амстердам на два пъти повеждаше с голове на Юлиан Брант и Толувасе Арокадере, но гостите заслужиха равенството с попадения на Ленард Хартийс и Аймен Слити. Този резултат попречи на Аякс да се изравни с лидерите ПСВ Айндховен и АЗ Алкмаар.

Ден Хааг и Камбуур също не се победиха - 2:2, а Вилем II отстъпи с 0:1 у дома на Фортуна (Ситард).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google