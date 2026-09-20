Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница
  4. Хееренвеен громи без Християн Петров, изненадваща издънка на Аякс

Хееренвеен громи без Християн Петров, изненадваща издънка на Аякс

  • 20 сеп 2026 | 00:34
  • 339
  • 0
Хееренвеен громи без Християн Петров, изненадваща издънка на Аякс

Хееренвеен сложи край на серията си от пет поредни мача без победа в Ередивизи. Отборът на Християн Петров разгроми с 4:0 като гост Спарта (Ротердам), но бившият защитник на ЦСКА не се появи в игра.

Нолан Кортенс (28') и Якоб Тренскоу (43') осигуриха солиден аванс на Хееренвеен, а другите две попадения паднаха след почивката и бяха дело на Максонс Ривера (56') и Марко Фарджи (75'). С успеха отборът на Робин Велдман се изкачи на 10-о място във временното класиране с актив от 9 токчи.

Изненадата в съботните мачове поднесе Екселсиор (Ротердам), който направи 2:2 при визитата си на Аякс. Грандът от Амстердам на два пъти повеждаше с голове на Юлиан Брант и Толувасе Арокадере, но гостите заслужиха равенството с попадения на Ленард Хартийс и Аймен Слити. Този резултат попречи на Аякс да се изравни с лидерите ПСВ Айндховен и АЗ Алкмаар.

Ден Хааг и Камбуур също не се победиха - 2:2, а Вилем II отстъпи с 0:1 у дома на Фортуна (Ситард).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

Гол на Мартин Минчев не спря пропадането на Краковия

  • 19 сеп 2026 | 21:05
  • 5346
  • 4
Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

  • 19 сеп 2026 | 01:55
  • 2087
  • 0
Измъчена победа за Звезда, Балов отново не получи шанс

Измъчена победа за Звезда, Балов отново не получи шанс

  • 17 сеп 2026 | 23:08
  • 2488
  • 0
Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

Ценов с нов силен мач в Русия, тимът му спря един от фаворитите

  • 17 сеп 2026 | 21:35
  • 2163
  • 0
Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

Мартин Георгиев с цял мач, АЕК вкара 8

  • 17 сеп 2026 | 20:53
  • 7632
  • 0
Мъри подписа нов договор в Турция

Мъри подписа нов договор в Турция

  • 17 сеп 2026 | 17:55
  • 54338
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

Шок! България изпусна Германия и отпадна от ЕвроВолей 2026

  • 19 сеп 2026 | 21:34
  • 104105
  • 708
Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

Блестящ Рафиня продължи победния ход на Барселона

  • 19 сеп 2026 | 23:58
  • 16227
  • 61
Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол

  • 19 сеп 2026 | 20:50
  • 32122
  • 53
Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

Ботев (Пловдив) прегази Септември за трета поредна победа в efbet Лига

  • 19 сеп 2026 | 18:23
  • 36983
  • 28
Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

Този път Реал Мадрид излъга Везенков и Олимпиакос

  • 19 сеп 2026 | 22:12
  • 15385
  • 11
Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

Рома също поведе с 2:0 на Интер, но “нерадзурите” отново оцеляха

  • 19 сеп 2026 | 20:57
  • 21928
  • 53