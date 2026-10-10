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Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

  • 10 окт 2026 | 00:45
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Християн Петров изгледа от пейката как Хееренвеен загуби от шампиона

Българинът Християн Петров остана резерва при поражението с 0:2 на клубния си тим Хееренвеен от нидерландския шампион ПСВ Айндховен в гостуването от осмия кръг на Ередивизи. Петров и компания пропуснаха да се изкачат в зоната на баражите за класиране в европейските клубни турнири след края на редовния сезон, докато съперникът остана на върха във временното класиране.

Гуус Тил откри резултата за домакините в 29-ата минута, а през втората част играчите на Хееренвеен сами се екзекутираха. Това стана, след като в 68-ата минута Маркъс Линди сам прати топката в собствената си врата.

Така стана много трудно за гостите да се върнат на стадион "Филипс" в Айндховен и ще гледат как да се върнат на победния път в предстоящия си мач срещу Екселсиор на 16 октомври (петък) от 21:00 часа българско време.

За нидерландските първенци пък има по-сериозно предизвикателство и то е гостуване на РБ Лайпциг на 13 октомври (вторник) в Шампионската лига.

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