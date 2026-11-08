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Хееренвеен сътвори сензация срещу Фейенорд, ПСВ се възползва от грешките на конкурентите

  • 8 ное 2026 | 23:10
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Хееренвеен сътвори сензация срещу Фейенорд, ПСВ се възползва от грешките на конкурентите

Хееренвеен, където играе българският защитник Християн Петров, постигна впечатляваща победа с 5:3 над лидера Фейенорд в двубой от 12-тия кръг на нидерландската Ередивизи. Българинът остана на резервната скамейка и не взе участие в срещата.

Гостите от Ротердам поведоха с 2:0 след попадения на Анис Хадж Муса в 25-ата минута и Начо Фери от дузпа в 31-вата. Малко преди почивката Маас Вилемсен намали изоставането на домакините, а веднага след подновяването на играта Леви Сманс изравни.

В 61-вата минута Ринго Меервелд осъществи пълния обрат, но осем минути по-късно Сем Стейн възстанови равенството. Последната дума обаче имаше Меервелд, който се разписа още два пъти - в 84-тата минута и в добавеното време, за да оформи своя хеттрик и крайното 5:3.

Така Хееренвеен записа четвърта поредна победа в първенството, докато Фейенорд допусна първото си поражение през сезона в Ередивизи.

Аякс също загуби точки, след като завърши 2:2 при гостуването си на Твенте в един от най-интересните двубои от кръга. Грандът от Амстердам водеше с 2:0, но допусна изравняване, а точката на Твенте донесе ветеранът Ваут Вегхорст от дузпа в добавеното време.

От грешните стъпки на преките си конкуренти се възползва ПСВ Айндховен, който срази с 5:2 Камбуур и оглави таблицата. ПСВ дръпна с 3:0 още до 19-ата минута. Свен Мийнанс отбеляза два гола, а Рубен ван Бомел добави третия. Ники Саурен намали за домакините преди почивката, но "филипсите" продължиха да доминират и направиха успеха си още по-изразителен.

АЗ Алкмаар също изпита сериозни затруднения в домакинството си на Грьонинген, но спечели с 4:3, въпреки че изоставаше с 1:3, а в началото на втората част Мекс Мердинк пропусна дузпа.

В класирането начело е ПСВ Айндховен с 26 точки, следван от Фейенорд и Аякс с по 25. Твенте е 4-ти с 24 точки, а АЗ Алкмаар е 5-и с 23. След четири поредни победи Хееренвеен се изкачи до 6-ата позиция с 21 точки.

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Снимки: Imago

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