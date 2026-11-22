Емил Ценов игра цял мач при домакинска загуба на Оренбург

Българският национал Емил Ценов бе титуляр и остана на терена през всичките 90 минути при домакинското поражение на Оренбург с 0:2 от Балтика (Калининград) в среща от 15-ия кръг на руската Премиер лига.

Гостите поведоха в 13-ата минута след автогол на Данила Хотульов. В 37-ата минута Оренбург успя да изпрати топката в мрежата чрез Евгений Болотов, но попадението бе отменено след намесата на ВАР заради засада. В 65-ата минута Егор Голенков оформи крайното 0:2 с удар с глава след центриране от корнер на Айман Мурид.

Това бе втора поредна загуба за Оренбург в първенството, като отборът остава с 17 точки и заема десетото място. Балтика събра 20 точки и се изкачи на седмата позиция.

Ценов се представи на добро ниво и получи една от най-високите оценки в състава на Оренбург. В следващия кръг неговият тим ще посрещне Спартак (Москва).

Голямата изненада поднесе Рубин, който победи с 3:1 шампиона Зенит. Въпреки поражението, тимът от Санкт Петербург остава начело в таблицата с равен брой точки с Динамо (Москва), но и мач повече от "бяло-сините".

ЦСКА (Москва) също се провали и отстъпи с 1:2 на гостуващия Ахмат, като пропусна да се доближи до лидерите. Факел (Воронеж) пък надви с 2:0 Акрон, но остава на дъното в подреждането.

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