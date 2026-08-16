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Християн Петров и Хееренвеен взеха точка от гостуването си на Аякс

  • 16 авг 2026 | 19:55
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Християн Петров и Хееренвеен взеха точка от гостуването си на Аякс

Хееренвеен си тръгна с точка от гостуването на Аякс, като срещата завърши 2:2. Българският защитник Християн Петров влезе в игра три минути преди края на редовното време и помогна за запазване на резултата. Грандът от Амстердам водеше с 2:0 в 33-ата минута, но гостите показаха характер и успяха да стигнат до равенство.

Аякс поведе в седмата минута след автогол на вратаря Брент Клавербьор, който нямаше късмет, тъй като топката се удари в гредата и след това в тялото му преди да се озове в мрежата. Попадението обаче бе заслужено, тъй като домакините стартираха силно мача и създадоха няколко отлични положения. 17-годишният Абдела Уазане отбеляза великолепен гол в 33-ата минута.

Хееренвеен постепенно намери своя ритъм, изравни играта и започна да създава положения, а Марк тер Стеген направи няколко спасявания. В самия край на първата част вратарят направи рискован пас, а Каспер Долберг загуби топката. Последва добра комбинация и голов удар на Якоб Тренсков. След почивката играта бе равностойна. Аякс имаше положения, но не се възползва от тях и бе наказан. Гостите стигнаха до изравнителен гол в 82-ата минута, когато резервата Максенс Ривера се разписа.

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Снимки: Imago

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