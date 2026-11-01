Хееренвеен без Петров задълбочи кризата на един от досегашните съперници на Левски в Лига Европа

Отборът на Хееренвеен записа минимална победа с 1:0 срещу тима на НЕК (Неймеген) в среща от 11-ия кръг на нидерландската Ередивизи.



Българският защитник Християн Петров остана на резервната скамейка и не записа минути.

Така домакините стигнаха до трети пореден шампионатен успех и се изкачиха до седмото място с 18 точки. НЕК от своя страна остана на 13-ата позиция с 11 пункта. Тимът от Неймеген е познат на българската публика от сблъсъка си с Левски в основната фаза на Лига Европа през настоящия сезон, когато двата отбора направиха равенство 1:1.

До почивката съперниците не успяха да се разпишат, като гостите имаха сериозни основания да съжаляват. Кевин Керс получи отлична възможност след подаване на Брайън Линсен, но топката се отклони в гредата и нулевото равенство се запази.

След паузата Хееренвеен намери аргументите да пречупи съперника. В 66-ата минута Леви Сманс центрира, а Венте се извиси и с глава прати топката в мрежата, отбелязвайки единственото попадение в срещата.

НЕК опита да отговори и потърси повече острота с включването на Кай Сиерхойс. Именно резервата можеше да развали вечерта на домакините в добавеното време, но ударът му срещна напречната греда и Хееренвеен запази минималния си аванс до последния съдийски сигнал.

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