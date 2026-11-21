Драматичен успех остави Турицов и компания в битката за титлата

Динамо (Батуми) постигна изключително важна победа с 2:1 срещу Рустави в среща от 33-тия кръг на грузинското първенство. Домакините, за които игра Иван Турицов, изоставаха в резултата до заключителните минути, но успяха да стигнат до пълен обрат и да запазят шансовете си в битката за шампионската титла.

Рустави поведе в 55-ата минута с попадение на Лука Паркадзе, който завърши успешно атака на гостите. Развръзката настъпи в последния четвърт час. В 79-ата минута Давид Оливейра от Рустави получи втори жълт картон и бе изгонен, а съдията отсъди дузпа за домакините. Ника Каландаришвили реализира наказателния удар и възстанови равенството.

С числено предимство Динамо се хвърли в търсене на победата и усилията на домакините бяха възнаградени във втората минута на добавеното време. Тогава бившият футболист на Берое Уерди Мара отбеляза решителното попадение за крайното 2:1.

След успеха Динамо (Батуми) събра 62 точки и се доближи само на една от лидера Иберия 1999, който има 63. Рустави остана на четвъртата позиция с 56 точки. До края на сезона в Грузия остават три къга.

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