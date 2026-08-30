За първи път през сезона Християн Петров не игра за Хееренвеен

За първи път от началото на сезона Християн Петров не игра за Хееренвеен, като този път тимът направи 2:2 при визитата си на Вилем II в мач от четвъртия кръг на шампионата на Нидерландия. Българският защитник беше записан сред резервите, но остана на пейката. В предишните три кръга той винаги влизаше в игра.

Това е второ реми за Хееренвеен, като отборът записа още една победа и една загуба.

Всички голове днес паднаха през второто полувреме. Уриел ван Аалст изведе Вилем II напред в 61-вата минути, но само три по-късно Якоб Тренсков изравни. Съотборниците на Петров дори обърнаха след гол на Оливер Брауде в 77-ата, но Девин Хаен вкара за домакините и така мачът завърши 2:2.

В следващия кръг Хееренвеен ще приеме АЗ Алкмаар.

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