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  3. Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му

Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му

  • 8 сеп 2026 | 12:32
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Добра новина: Изписаха Росен Божинов, засега се потвърждава и причината за припадъка му

Българският национал Росен Божинов е добре и е изписан от болницата в Кастеламаре ди Стабия, съобщава "Кориере дело Спорт". Както е известно, родният бранител, който играе в Пиза, припадна на терена в 40-ата минута на първото полувреме по време на гостуването на Юве Стабия от Серия Б. "Кулите" спечелиха мача с убедителното 3:0.

Всичко с Божинов изглежда наред, след като обстойните прегледи в болницата са изключили сериозни здравословни проблеми. Българският защитник е изписан вчера в късния следобед.

Не бяха предоставени повече подробности, но засега най-вероятната хипотеза за припадъка на Божинов остава първоначалната - моментна загуба на съзнание, причинена от дехидратация. Причината за обезводняването е била високата температура от над 35 градуса на стадион „Менти“ по време на мача. Инцидентът отново повдигна въпроса за целесъобразността да се играят футболни срещи при толкова горещо време и рисковете за здравето на играчите.

Вчера обаче беше ден на окончателно облекчение, който разсея облаците и притесненията, надвиснали над клуба от неделя насам. Българският играч дойде в съзнание почти веднага, а вчера изпрати и трогателно и успокояващо съобщение в Инстаграм. Изписването му от болница окончателно премахна всички поводи за безпокойство.

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Тосканският клуб няма да пришпорва завръщането на българския защитник на терена, тъй като най-важното е той да бъде добре, пише още "Кориере дело Спорт".

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