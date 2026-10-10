Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пиза

Божинов се завърна в игра за Пиза при убедителна победа на тима

  • 10 окт 2026 | 20:43
  • 221
  • 0
Божинов се завърна в игра за Пиза при убедителна победа на тима

Българският защитник Росен Божинов влезе в игра като резерва при победата на неговия отбор Пиза с 3:0 като гост на Виченца в среща от шестия кръг на Серия "Б".

За родния футболист това беше първи мач за “кулите” от 6 септември насам, когато при успеха с 3:0 над Юве Стабия колабира на терена и беше откаран в болница заради обезводняване. Днес Божинов, който игра в трите скорошни мача на България U21, се появи от пейката в 72-рата минута, когато замени Андреа Примасо. Попаденията в двубоя пък бяха дело на Филипо Питарело (19’), Артуро Калабрези (48’) и Емануеле Рао (90+2’).

Така Пиза не само, че прекрати неприятната си серия от три мача без победа във всички турнири, но и събра 10 точки, с които се изкачи на седмото място в класирането, където Виченца е на 16-ата позиция със своите 5 пункта след петия си пореден шампионатен мач без успех.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Балов се надява да финишира сезона със Звезда без загуба

Балов се надява да финишира сезона със Звезда без загуба

  • 9 окт 2026 | 08:10
  • 1212
  • 2
Кирил Десподов: Специален момент! Връщането на терена означава много за мен

Кирил Десподов: Специален момент! Връщането на терена означава много за мен

  • 7 окт 2026 | 10:18
  • 1575
  • 0
Десподов поднови тренировки

Десподов поднови тренировки

  • 6 окт 2026 | 14:42
  • 3357
  • 5
Пълен стадион за "лъвовете"

Пълен стадион за "лъвовете"

  • 6 окт 2026 | 08:00
  • 16792
  • 35
Димитър Митов играл за Абърдийн през почти цялата пролет с контузия

Димитър Митов играл за Абърдийн през почти цялата пролет с контузия

  • 5 окт 2026 | 13:40
  • 1203
  • 0
Радостин Александров поема отбор от елита на Словения

Радостин Александров поема отбор от елита на Словения

  • 4 окт 2026 | 20:11
  • 5013
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) 0:0 Славия, 18 000 почетоха Илиян Филипов с факли и ефектна хореография

Ботев (Пд) 0:0 Славия, 18 000 почетоха Илиян Филипов с факли и ефектна хореография

  • 10 окт 2026 | 20:47
  • 9964
  • 23
“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:32
  • 15071
  • 15
Барселона 2:0 Хетафе, игра след паузата

Барселона 2:0 Хетафе, игра след паузата

  • 10 окт 2026 | 20:39
  • 7251
  • 14
Ман Юнайтед 0:0 Тотнъм, "червените дяволи" се събудиха след почивката

Ман Юнайтед 0:0 Тотнъм, "червените дяволи" се събудиха след почивката

  • 10 окт 2026 | 18:41
  • 4094
  • 7
Съставите на Реал Мадрид и Виляреал, Винисиус е на пейката

Съставите на Реал Мадрид и Виляреал, Винисиус е на пейката

  • 10 окт 2026 | 20:55
  • 226
  • 0
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:37
  • 12441
  • 41