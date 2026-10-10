Божинов се завърна в игра за Пиза при убедителна победа на тима

Българският защитник Росен Божинов влезе в игра като резерва при победата на неговия отбор Пиза с 3:0 като гост на Виченца в среща от шестия кръг на Серия "Б".

За родния футболист това беше първи мач за “кулите” от 6 септември насам, когато при успеха с 3:0 над Юве Стабия колабира на терена и беше откаран в болница заради обезводняване. Днес Божинов, който игра в трите скорошни мача на България U21, се появи от пейката в 72-рата минута, когато замени Андреа Примасо. Попаденията в двубоя пък бяха дело на Филипо Питарело (19’), Артуро Калабрези (48’) и Емануеле Рао (90+2’).

Така Пиза не само, че прекрати неприятната си серия от три мача без победа във всички турнири, но и събра 10 точки, с които се изкачи на седмото място в класирането, където Виченца е на 16-ата позиция със своите 5 пункта след петия си пореден шампионатен мач без успех.

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