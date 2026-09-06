Божинов колабира на терена и прекъсна мач от Серия "Б"

Изключително неприятна ситуация се разигра с участието на българския национал Росен Божинов по време на двубоя Юве Стабия – Пиза от третия кръг на Серия "Б".

Родният защитник стартира като титуляр за гостите, но в 40-ата минута изведнъж се свлече на терена. След като му беше оказана първа помощ, се наложи Божинов да бъде изнесен на носилка и откаран в болница, а мачът веднага беше прекъснат при резултат 0:0 за 40 минути. Малко по-късно от Пиза излязоха с официално изявление относно състоянието на 21-годишния играч. „Божинов беше откаран в болница за изследвания. Той е в съзнание. Една от хипотезите е обезводняване. Скоро ще има повече информация“, гласеше краткото съобщение. Впоследствие оттам добавиха: „Божинов е имал начални конвулсии и криза заради дехидратация. Състоянието на играча се е върнало към добро“.

Pisa defender Rosen Bozhinov collapsed during the 40th minute of the Serie B match against Juve Stabia due to dehydration. He was taken to a local hospital for tests but is now in good condition. The match was temporarily suspended while medical staff attended to him. #SerieB pic.twitter.com/mWHr20lp3D — Lineups Radar (@LineupsRadar) September 6, 2026

След като играчите се увериха, че Божинов е добре, мачът беше подновен, въпреки че температурата в Кастеламаре де Стабия беше поне 30 градуса. Само минута след края на паузата Артуро Калабрези даде аванс на Пиза, като при отпразнуването на своя гол той показа фланелката на българския играч. В добавеното време на първата част „нерадзурите“ пропуснаха дузпа чрез Андреа Петаня, а попадението от добавка на Мехди Лерис беше отменено от ВАР. Все пак през втората част „кулите“ реализираха още два гола чрез Матео Трамони (68’) и Франческо Копола (80’), който се появи на мястото на Божинов.

Ciò non cancella l'insana scelta di far giocare una partita di calcio alle 15:00 con oltre 35 gradi. La salute deve andare avanti a tutto. Bel gesto di Arturo Calabresi. Questa follia va fermata però.#Pisa #Bozhinov #SerieB pic.twitter.com/cktT54NeHA — Matteo Casini (@MatteoNinho_) September 6, 2026

След победата си с 3:0 Пиза събра 6 точки и се изкачи на шестото място в класирането, където Юве Стабия е чак на 18-ата позиция със само един пункт.

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Снимки: Imago