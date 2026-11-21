Измъчен успех за АЕК, Мартин Георгиев гледа отстрани

АЕК постигна трудна победа с 1:0 при гостуването си на Каламата в среща от 11-ия кръг на гръцката Суперлига. Българският защитник Мартин Георгиев бе сред резервите на гостите, но не се появи в игра. Единственото попадение в двубоя отбеляза Абубакари Койта в 55-ата минута.

АЕК имаше игрово превъзходство през първото полувреме, но срещна сериозни затруднения срещу добре организираната защита на домакините. В 34-тата минута Барнабаш Варга получи добра възможност да открие резултата, но вратарят Йоанис Гелиос спаси удара му. Минута по-късно Койта направи отличен индивидуален пробив и отправи мощен изстрел, който срещна напречната греда.

Решителният момент настъпи десет минути след почивката. Койта навлезе в наказателното поле и стреля с левия крак, топката рикошира в защитника Хулио Алонсо и влезе във вратата на Каламата. Попадението бе разгледано от ВАР заради съмнения за нарушение в началото на атаката, но в крайна сметка бе признато.

В 62-рата минута АЕК понесе неприятен удар, след като Кервин Ариага получи контузия и бе принудително заменен от Ловро Маер. Хондураският полузащитник напусна терена на носилка и впоследствие бе откаран в болница за медицински прегледи. В заключителните минути гостите имаха възможности да увеличат преднината си, но Гелиос се намеси успешно при удари на Варга и Дерек Кутеса.

В 88-ата минута старши треньорът на АЕК Марко Николич получи червен картон след протест срещу съдийските решения.

С победата АЕК събра 23 точки и намали изоставането си от лидера Панатинайкос на четири, като има и мач по-малко.

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