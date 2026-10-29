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Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

  • 29 окт 2026 | 00:50
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Росен Божинов с асистенция в голово шоу между Пиза и Палермо

Българският национал Росен Божинов се отличи с асистенция при зрелищното равенство 3:3 между Пиза и лидера Палермо в двубой от деветия кръг на италианската Серия „Б“. Защитникът започна като титуляр и остана на терена през всичките 90 минути, като имаше важна роля за второто попадение на домакините.

Божинов се оказа на точното място в 40-ата минута, когато Пиза удвои преднината си. След центриране на Мануел Марас от корнер българинът отклони топката с глава към Филипо Питарело, който от непосредствена близост я изпрати в мрежата. Така Божинов записа голово подаване, а нападателят оформи дубъла си.

Преди това домакините бяха открили резултата в 26-ата минута, когато Симоне Дзанон намери Питарело, а той реализира за 1:0.

Българският бранител се отличи и с важна намеса в защита през първото полувреме. В 33-ата минута Божинов блокира опасен опит на Филипо Ранокия, преди вратарят Симоне Конфенте окончателно да предотврати заплахата.

На почивката домакините имаха комфортен аванс от два гола, но след подновяването на играта Палермо осъществи впечатляващ обрат. Денис Йонсен намали на 2:1 в 52-ата минута, а само пет минути по-късно Патрик Педа изравни с мощен удар. В 69-ата минута Алесандро Вавасори донесе пълния обрат за гостите, които поведоха с 3:2.

Пиза обаче намери сили да избегне поражението. В 80-ата минута Мануел Марас се възползва от подаване на Раул Рао и с точен удар оформи крайното 3:3.

Така тимът от Тоскана пропусна да победи водача в класирането, въпреки че водеше с два гола на почивката. Пиза заема шестото място с 15 точки, докато Палермо остава начело с 23.

В другите мачове днес Карарезе надви Арецо с 2:1, а Юве Стабия отстъпи с 0:1 на Верона.

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Снимки: Imago

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