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Божинов и Пиза с първа победа за сезона

  • 31 авг 2026 | 00:17
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Божинов и Пиза с първа победа за сезона

Отборът на Пиза записа първата си победа от началото на сезона в Серия "Б" на Италия. Той се наложи с 2:1 в домакинството си на Катандзаро от 2-рия кръг. Българският национал Росен Божинов бе титуляр за домакните и остана на терена 72 минути.

Мачът не започна добре за домакините, които първи инкасираха гол във вратата си. Ветеранът Пиетро Йемело се разписа в 22-рата минута.

Пиза обаче реагира много бързо със светкавичен обрат. В 28-ата минута Симоне Канестрели изравни резултата, а в 30-ата минута Джузепе Леоне вкара за 2:1.

Този резултат се запази и до края на мача, като Пиза записа първи три точки в актва си и заема 10-ото място в класирането. Катандзаро пък е с нулев актив на 18-ата позиция.

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