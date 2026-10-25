Росен Божинов с първи цял мач за Пиза през сезона

Българският защитник Росен Божинов записа първи цял мач през сезона за клубния си отбор Пиза, който направи реми 1:1 като гост на Верона в среща от осмия кръг на Серия "Б".

Божинов стартира като титуляр за „кулите“ за първи път след победата с 3:0 над Юве Стабия на 6 септември, когато колабира на терена заради обезводняване. Също така днес той си изкара първи жълт картон през кампанията заради игра с ръка в 47-ата минута. Четири по-късно „мастифите“ поведоха чрез гол на Едоардо Янони, а в 84-тата „нерадзурите“ изравниха с попадение на влезлия от пейката Томазо Марас. В добавеното време на срещата резервата на домакините Нунцио Лела си изкара директен червен картон заради свой груб фал.

Full Time: #VeronaPisa 1-1 #DaiVerona #SerieBKT https://t.co/X4yGzNLfYi — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 25, 2026

След четвъртия си пореден шампионатен мач без загуба Пиза заема шестото място в класирането с актив от 14 точки, а Верона е на 11-ата позиция с 9 пункта, като тимът не спечели нито един от последните си три двубоя.

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Снимки: Gettyimages