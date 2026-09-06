Пиза излезе с изявление относно състоянието на Росен Божинов

От Пиза публикуваха официално изявление относно състоянието на българския национал Росен Божинов, след като днес той припадна на терена и беше откаран в болница в края на първото полувреме на победата на тима с 3:0 над Юве Стабия. Съобщението на клуба беше придружено от снимка на 21-годишния защитник по време на неговите прегледи.

Божинов колабира на терена и прекъсна мач от Серия "Б"

„Пиза обявява, че футболистът Росен Божинов, който беше принуден да напусне терена заради болест в 40-ата минута на първото полувреме, в момента е под наблюдение и преминава необходимите тестове. Клубът благодари на медицинските лица за бързата реакция, Юве Стабия за активното съдействие, както и Серия "Б" и делегата на мача за техните разбиране и подкрепа в този момент на максимална тревога и смут.

Клубът реши да не дава изявления след мача, за да гарантира, че всички негови членове са в пълно спокойствие в този труден ден, в който спортният резултат в крайна сметка е на второ място. Мислите на всички са с Росен, надявайки се, че днешните събития скоро ще бъдат просто лош спомен. Извиняваме се преди всичко и най-вече на медиите, но сме убедени в разбирането на всички“, се казва в съобщението на клуба.

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Снимки: Imago