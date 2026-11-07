Божинов се появи от пейката в ново равенство на Пиза

Българският национал Росен Божинов влезе в игра за своя Пиза в 77-ата минута в двубоя срещу Зюдтирол от 11-тия кръг на Серия Б, завършил 2:2. Родният бранител се появи на терена именно след като всички попадения в срещата вече бяха отбелязани. Иначе "кулите" на два пъти повеждаха, но допускаха сравнително бързо изравнявания.

Това бе трето голово равенство за Пиза в последните четири двубоя, като „кулите“ са вече с 4 поредни мача без успех и заемат 5-о място в класирането с 16 точки. Зюдтирол пък е с дори по-неприятна поредица, като в шест поредни срещи е без победа и е на 10-а позиция.

Пиза откри резултата чрез Матео Трамони в 26-ата минута, но само седем минути по-късно чрез сръбския флангови футболист Альоша Васич.

През втората част се стигна до подобен развой. Пиза пак поведе, като този път голмайсторът Трамони върна услугата на Мехди Лерис и в 73-ата минута асистира за попадението на алжиреца за 2:1. Авансът на „кулите“ обаче трая само три минути и пак Васич изравни за гостите за 2:2. Малко след това в игра се появи Росен Божинов, който помогна на отбора си да не допуска повече попадения. В самия край на двубоя пък героят за Зюдтирол Васич бе изгонен за грубо нарушение.

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