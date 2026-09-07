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Капитанът на Пиза с жест към приетия в болница български национал

  • 7 сеп 2026 | 09:56
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Капитанът на Пиза с жест към приетия в болница български национал

Българският национал Росен Божинов колабира по време на вчерашния двубой на своя Пиза като гост на Юве Стабия от първенството на Серия “Б” в Италия и това притесни футболната общественост. Предполага се, че защитникът е бил болен, а и дехидратация в резултат на горещото време са довели до припадака му.

В крайна сметка Божинов беше откаран в болница, а от клуба му увериха, че всичко е под контрол и той се възстановява, като беше уточнено, че в никакът момент играчът не е губил съзнание. После стана ясно, че българинът е бил оставен да пренощува в болница „Сан Леонардо“ в Кастеламаре ди Стабия, за да му се направят допълнителни изследвания. Това беше потвърдено от лекаря на спешното отделение. 

Иначе след като се разбра, че Божинов е стабилизиран в болницата, мачът на отбора му все пак се доигра. Пиза спечели с 3:0, а един момент прикова вниманието. В 42-рата минута капитанът на тима Артуро Калабрези отбеляза прекасен гол за 1:0. Той веднага се затича към резервната скамейка, откъдето му дадоха тениска с номера на Божинов, която той разпъна, за да изрази подкрепата си към българина.

“Страхотен гол със специално посвещение”, Артуро Калабрези, отбелязаха от Пиза.

Пиза излезе с изявление относно състоянието на Росен Божинов
Пиза излезе с изявление относно състоянието на Росен Божинов
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