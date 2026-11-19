В Англия: "Правилото Венгер" е напът да бъде изоставено

Революционното предложение на Арсен Венгер за промяна на правилото за засада, известно с въвеждането на критерия за „видима светлина“ (при който засада се отсъжда само ако има пълно разстояние между нападателя и предпоследния защитник), изглежда е обречено. Тестовете в професионалния футбол показаха, че мярката кара отборите да връщат защитните си линии и да се отбраняват много по-близо до собствената си врата, съобщава „Дъ Таймс“.

Arsene Wenger’s ‘daylight’ offside proposal set to be shelved https://t.co/kcOkKg1dpf — The Times and Sunday Times (@thetimes) November 18, 2026

Бившият мениджър на Арсенал и настоящ директор по глобалното развитие на футбола във ФИФА настояваше нарушение да се маркира само при ясно и пълно визуално разделение между нападателя и бранителя. Въпреки това, предвид данните, събрани от ИФАБ — органът, определящ правилата на играта — ще бъде препоръчано промяната да не се приема, допълва изданието.

Предварителните резултати от експеримент в 108 мача от канадското първенство показаха, че отборите са изтеглили дефанзивните си линии назад средно с между един и три метра в сравнение с предходния сезон, без това да доведе до съществени промени в атакуващия им стил. В резултат на това отсъжданията за засада са намалели с над 50%, главно заради по-дълбокото позициониране на защитните блокове. Броят на отбелязаните голове пък е нараснал съвсем леко - като 13 попадения са били реализирани от футболисти, които биха били в засада според действащите правила.

Падна първият гол, зачетен по “Правилото на Венгер”

„Общото мнение е, че този вариант на засадата не работи. Защитите се дръпнаха много назад, головете не се увеличиха съществено, а някои от зачетените попадения изглеждаха странни“, сподели пред „Дъ Таймс“ източник, свързан с експертните комисии.

С оглед на неуспеха на модела, Арсен Венгер обмисля да предложи нова алтернатива за бъдещи тестове, при която позицията за засада да се определя единствено на база позицията на торса на играча, без да се вземат предвид краката и стъпалата.

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