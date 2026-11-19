ЦСКА пусна билетите за Трабзонспор

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ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите. Притежателите на абонаментни карти от миналия сезон вече могат да си закупят входни талони за сблъсъка срещу Мохамед Салах и компания от четвъртия кръг на третия по сила евротурнир. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион “Българска армия” на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа.

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Това ще бъде първото европейско домакинство на обновената “Армия”. Заради наказание на турците целият стадион ще бъде червен. След разговори с УЕФА ръководството уреди и в гостуващия сектор да има български фенове.

Все още не е ясно кога ценните хартийки ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А

– Ниво „Silver“ – 150 евро

– Ниво „Bronze“ с включен кетъринг (вход A1) – 60 евро

– Ниво „Bronze“ (вход A5) – 36 евро

• Сектор В – 24 евро

• Сектор Г – 14 евро

• Сектор Б – 18 евро

• Сектор Б (блокове B6 и B7) – 14 евро

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