ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите. Притежателите на абонаментни карти от миналия сезон вече могат да си закупят входни талони за сблъсъка срещу Мохамед Салах и компания от четвъртия кръг на третия по сила евротурнир. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион “Българска армия” на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 часа.
ЦСКА без Теодор Иванов срещу Трабзонспор и Ботев
Това ще бъде първото европейско домакинство на обновената “Армия”. Заради наказание на турците целият стадион ще бъде червен. След разговори с УЕФА ръководството уреди и в гостуващия сектор да има български фенове.
Все още не е ясно кога ценните хартийки ще бъдат пуснати в свободна продажба.
Цените на билетите са както следва:
• Сектор А
– Ниво „Silver“ – 150 евро
– Ниво „Bronze“ с включен кетъринг (вход A1) – 60 евро
– Ниво „Bronze“ (вход A5) – 36 евро
• Сектор В – 24 евро
• Сектор Г – 14 евро
• Сектор Б – 18 евро
• Сектор Б (блокове B6 и B7) – 14 евроДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google