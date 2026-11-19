За пореден ден - опашка пред "Армията" за билети

За пореден ден десетки привърженици на ЦСКА се събраха пред централния вход на стадион „Българска армия“, за да се сдобият с билети за предстоящия двубой срещу Трабзонспор от Лигата на конференциите.

Изви се опашка пред "Армията"

Интересът към срещата е сериозен, като опашката пред съоръжението продължава да привлича вниманието. Феновете на „червените“ не крият желанието си да бъдат част от европейската вечер и да подкрепят отбора на най-модерния стадион в България.

Припомняме, че над 40 000 привърженици вече са закупили фен-карти, които дават достъп до съоръжението.

ЦСКА пусна билетите за Трабзонспор

Въпреки работния ден, опашка от 50 души се вие на централната алея пред стадиона. ЦСКА ще изиграе три мача на "Българска армия" до края на годината - срещу Трабзонспор на 26 ноември в Лига на конференциите, на 5 декември срещу Септември (София) и на 17 срещу швейцарския шампион Тюн.

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