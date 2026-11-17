Левски вдига двама основни футболисти за мача в Марсилия

Шестима футболисти на Левски се оплакват от контузии преди началото на последната серия от мачове за 2026 година. Сред тях са и двама от основните играчи на "сините" - Акрам Бурас и Сержиньо. Алжирецът е много ценен за Хулио Веласкес, но заради травмите има само 8 мача през сезона до момента, в които отбеляза 2 гола.

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При победата над Ягелония (1:0) се контузи Сержиньо. Португалският плеймейкър има проблеми в областта на аддукторите. До онзи момент той се бе появявал на терена във всеки един двубой от кампанията, но след това не игра с ЦСКА. Сержиньо е с 26 мача и 4 гола през сезона.

Очакванията са Бурас и Сержиньо да бъдат на линия за гостуването на Олимпик Марсилия. Срещата петия кръг на Лига Европа е на 26 ноември, четвъртък, от 19:45 часа. Преди това "сините" приемат Локомотив София в мач от Първа лига, на 22 ноември, неделя, от 15:30 часа.

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Освен тях двамата, в лазарета е Радослав Кирилов - крилото претърпя две операции на коляното от лятото насам. С болежки са още двама от легионерите в Левски. Това са Мустафа Сангаре и Гашпер Търдин. Днес сините започват подготовка за неделната среща и ще стане ясно състоянието им.

Четирима от играчите на тима имат ангажименти към национални отбори и ще се присъединят към съотборниците си по-късно - Огнян Владимиров, Оливер Камдем, Никола Серафимов и Кристиан Макун.

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