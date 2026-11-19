Amusnet става официален спонсор на ЦСКА

Технологичната компания разширява подкрепата си за спорта с още едно стратегическо партньорство в рамките на своята десета годишнина

Amusnet става официален спонсор на ПФК ЦСКА и ще подкрепи развитието на новия стадион на клуба в София.

Ключов елемент от партньорството е Сектор Б - зоната, която ще посреща привържениците на гостуващите отбори. Различни цветове и футболни пристрастия ще се срещат там като част от споделената страст към играта.

Брандът на компанията вече има силно присъствие във всички зони на сектора, а инвестицията затвърждава устойчивия ангажимент на Amusnet към българския спорт.

Новият стадион „Българска армия“ е проектиран да отговаря на изискванията за категория 4 на УЕФА. Съоръжението разполага с изцяло покрити трибуни, модерна инфраструктура за провеждане на футболни срещи, музей, фен магазин и обществени пространства, интегрирани в сърцето на Борисовата градина.

Партньорството идва в ключов момент и за двете страни. Докато ЦСКА се завърна в своя изцяло обновен дом, основаната в България компания за софтуерни продукти и гейминг решения отбелязва своята десета годишнина и началото на следващ етап от развитието си.

За едно десетилетие Amusnet се превърна в международен доставчик на технологии и софтуерни решения с присъствие на над 35 регулирани пазара по света. За компанията годишнината е и отправна точка за следващата фаза на развитие, насочена към разширяване на международния й бизнес, развитие на технологичните възможности и утвърждаване на глобалния й бранд.

„ЦСКА е клуб с история, традиции и силна общност. Новият стадион впечатлява със своята модерна визия и създава нови стандарти за спортната инфраструктура в България. Горди сме, че чрез това партньорство можем да бъдем част от развитието на клуба и бъдещето на българския футбол“, заяви Иво Георгиев, главен изпълнителен директор на Amusnet.

С това партньорство Amusnet продължава да подкрепя спорта и организациите, които имат значима роля в неговото развитие.

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