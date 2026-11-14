Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

ПФК Левски продължава разговорите с френския гранд Олимпик (Марсилия), местните власти, полицията и УЕФА относно организацията за гостуващите привърженици на предстоящия двубой между двата отбора. Огромният интерес от страна на „сините“ фенове поставя на дневен ред въпроса за осигуряването на максимална квота билети, като от клуба уверяват, че това остава основен приоритет.

Към момента обаче окончателният брой пропуски и начинът на тяхното разпространение все още не са уточнени. Истината е, че ръководството на французите не иска да отпусне повече от 500/800 билета, въпреки че на "сините" им се полагат около 3000 бройки, предвид капацитета от над 60 000 зрители на "Стад Велодром". От страна на френския клуб смятат, че двубоят е рисков, а и предвид ситуацията в страна през последните седмици е по-добре да има по-малка бройка фенове на Левски по трибуните.

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"Левскари,

Във връзка с огромния интерес към предстоящия ни мач срещу „Олимпик“ (Марсилия), бихме искали да ви предоставим актуална информация относно организацията за билетите за нашите привърженици.

ПФК „Левски“ води текущи разговори с „Олимпик“ (Марсилия), местните власти, полицията и УЕФА, за да финализира организацията за гостуващите фенове.

Наш приоритет е да осигурим възможно най-голямата квота билети за нашите привърженици, като същевременно гарантираме спазването на всички необходими изисквания за безопасност и сигурност.

Тъй като разговорите все още продължават, окончателната бройка билети и редът за тяхната продажба все още не са потвърдени.

Ще ви предоставим допълнителна информация чрез нашите официални канали веднага щом бъде взето окончателно решение", споделиха "сините".

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