Марсилия писа "двойка" на Тулуза и се доближи още повече до топ 4

Бъдещият съперник на Левски в Лига Европа – Марсилия, продължи да се отърсва от негативния старт на кампанията на домашна сцена и записа четвърта поредна победа във френската Лига 1, печелейки с 2:0 домакинството си на тима на Тулуза в срещата от деветия кръг на местния шампионат. С успеха провансалци събраха актив от 15 точки и изостават на две от четвъртия Париж ФК, който по-рано тази вечер удари Монако с 3:1. Тулуза от своя страна спря положителната си серия от пет последователни шампионатни срещи без загуба и вече е с 10 пункта в долната половина на таблицата.

⏱️ 90+6’ | #OMTFC 2️⃣-0️⃣ + 𝟑 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 ✅ Grâce à des buts d’𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁 🇲🇦 et 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗼𝘂𝗶𝗿𝗶 🇩🇿 en première période, l’OM s’impose face au TFC et enchaîne un 4ème succès de rang en @Ligue1 ! 💪 📆 Rendez-vous jeudi prochain pour un déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen 🇩🇪 en @EuropaLeague ! — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 1, 2026

Домакините решиха до голяма степен схватката на "Велодром" още до почивката, когато паднаха и двете попадения. Не бяха изминали и 60 секунди футбол на стадиона край средиземноморския бряг, когато мароканецът Амин Арит откри резултата.

🪄🇲🇦 #OMTFC https://t.co/NkT3dx7Jf3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 1, 2026

В 25-ата минута още един африканец се разписа. Това бе алжирецът Амин Гуири, който бе асистирал при откриването на резултата и увенча добрата си игра с попадение.

Amine Gouiri 🤝 Amine Harit 💙 #OMTFC https://t.co/oD2avTkyIm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 1, 2026

След почивката датският нападател на гостите Каспер Тенгстед можеше да върне интригата, но ВАР се намеси и отмени гола му заради засада. Това стана в 68-ата минута, а до края нови голове не паднаха и Марсилия спечели с 2:0.

Сега за олимпийския отбор остана да подобри единствено представянето си в Европа, където има три загуби в първите три мача от основната фаза на втория по сила турнир под шапката на УЕФА. Там идната седмица на 5 ноември (четвъртък) марсилци ще гостуват на Байер (Леверкузен) и при успех или равен за първи път през кампанията ще направят последователни срещи без загуба през сезон 2026/2027. "Аспирините" пък ще бъдат последното предизвикателство в Лига Европа за момчетата на Бруно Женезио, преди да приемат на 26 ноември (четвъртък) българския шампион Левски.

Тулуза от своя страна ще опита да се върне към позитивните резултати в края на работната седмица на 6 ноември (петък) с домакинство на закъсалия Страсбург, който крета около тройката на дъното през настоящата кампания.

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