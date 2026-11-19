ЦСКА пуска по-късно днес билетите за всички фенове

Днес след 16:30 часа ЦСКА ще пусне в свободна продажба билетите за домакинството на Трабзонспор.

"Армейци,

Информираме ви, че след 16:30 ч. днес всички притежатели на фен карта на ЦСКА ще могат да закупят свободно билети за домакинския мач срещу Трабзонспор от 𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞.

Двубоят ще се играе на 26 ноември (четвъртък) от 22:00 ч. на ст. „Българска армия“.

Можете да закупите билети чрез портала tickets.cska.bg или през клубното ни приложение MyCSKA.

Инструкции за необходимите стъпки: https://shorturl.at/MnDmH

САМО ЦСКА!", гласи официалното съобщение на клуба.

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