България започва срещу Косово в Европейската лига, вижте и останалите съперници

Женският национален отбор на България ще играе срещу Косово, Португалия, Естония и Босна и Херцеговина в лиговата фаза на Европейската лига през 2027 г. Според програмата на CEV „лъвиците“ ще участват в два турнира — първият е в периода 4–6 юни, а вторият — 11–13 юни.

В първия турнир България ще започне срещу Косово, след което ще срещне Португалия. Вторият турнир ще противопостави националките ни на Естония и Босна и Херцеговина. CEV е публикувала реда на срещите, но индивидуалните мачове все още са със статус „не са насрочени“ — точните дни и начални часове предстои да бъдат обявени.

Станаха ясни съперниците на България в Европейската волейболна лига през 2027 година. В рамките на 17 дни (от 4 до 20 юни 2027 г.) Българските националки (№ 29 в световната ранглиста) ще изиграят общо 6 мача срещу Косово, Португалия, Естония, Босна и Херцеговина, Унгария и Беларус.

Програма на България в Европейската лига през 2027 година:

Турнир 9 в Косово:

4 юни: БЪЛГАРИЯ (№ 29) - Косово (№ 90)

5 юни: Португалия (№ 46) - БЪЛГАРИЯ

Турнир 15 в Естония:

11 юни: БЪЛГАРИЯ - Естония (№ 77)

12 юни: Босна и Херцеговина (№ 47) - БЪЛГАРИЯ

На заключителния турнир 27 в БЪЛГАРИЯ:

18 юни: Унгария (№ 34) - БЪЛГАРИЯ

20 юни: БЪЛГАРИЯ - Беларус (№ 36)

Началните часове на мачовете предстои да бъдат уточнени.

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