Женският национален отбор на България ще играе срещу Косово, Португалия, Естония и Босна и Херцеговина в лиговата фаза на Европейската лига през 2027 г. Според програмата на CEV „лъвиците“ ще участват в два турнира — първият е в периода 4–6 юни, а вторият — 11–13 юни.
В първия турнир България ще започне срещу Косово, след което ще срещне Португалия. Вторият турнир ще противопостави националките ни на Естония и Босна и Херцеговина. CEV е публикувала реда на срещите, но индивидуалните мачове все още са със статус „не са насрочени“ — точните дни и начални часове предстои да бъдат обявени.
Станаха ясни съперниците на България в Европейската волейболна лига през 2027 година. В рамките на 17 дни (от 4 до 20 юни 2027 г.) Българските националки (№ 29 в световната ранглиста) ще изиграят общо 6 мача срещу Косово, Португалия, Естония, Босна и Херцеговина, Унгария и Беларус.
Програма на България в Европейската лига през 2027 година:
Турнир 9 в Косово:
4 юни: БЪЛГАРИЯ (№ 29) - Косово (№ 90)
5 юни: Португалия (№ 46) - БЪЛГАРИЯ
Турнир 15 в Естония:
11 юни: БЪЛГАРИЯ - Естония (№ 77)
12 юни: Босна и Херцеговина (№ 47) - БЪЛГАРИЯ
На заключителния турнир 27 в БЪЛГАРИЯ:
18 юни: Унгария (№ 34) - БЪЛГАРИЯ
20 юни: БЪЛГАРИЯ - Беларус (№ 36)
Началните часове на мачовете предстои да бъдат уточнени.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google