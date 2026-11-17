ЦСКА привлече бивш кадър на Левски

Манол Занев започна работа в Академия "Димитър Пенев". Той пое отбора до 16 години. 39-годишният специалист е брат на Петър Занев, който е координатор в школата на "червените". Той наследи на поста Йордан Юруков, застанал начело на третия тим на ЦСКА в Югозападната Трета лига след напускането на Даниел Моралес в посока Спартак Варна, пише "Тема спорт".

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За последно Занев води Пирин Благоевград във Втора лига. Той пое "орлетата" през януари тази година, но се раздели с клуба на 17 април. Преди това бе начело на Пирин II и работи в структурите на ЦСКА 1948. Треньорската му кариера започна в академията на Левски, където в продължение на пет години води набор 2007 и спечели титла с отбора. Той притежава и треньорски лиценз УЕФА "А".

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