Предложили Локо (Пд) на бивш кандидат за Левски

Евентуалният нов инвеститор, за който от Локомотив Пловдив съобщиха вчера, е добре познат в България. Според "Тема Спорт" това е британската инвестиционна компания "Спорт републик", която преди година искаше да вземе Левски и дори изпрати официално запитване за придобиване на контролен пакет акции. През декември 2025-а обаче преговорите приключи без да се стигне до финализиране на сделката.

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Сега от "Лаута" са потърсили "Спорт републик" с предложение дали биха искали да вземат "черно-белите". Както е известно, компанията вече има няколко клуба в своето портфолио - Сутхемптън (Англия), Гьозтепе (Турция), Валансиен (Франция) и Зебар Сейнт Патрик (Малта).

Оттам са заявили, че ще обмислят възможността да поемат издръжката на клуба, но основните им притеснения са били свързани с Христо Крушарски. И евентуалните разминавания между първоначалната и крайната цена. Така се е случило с Мило Борисов и желанието му да вземе "смърфовете" през лятото.

Тогава той е бил постигнал принципно съгласие с хората на Крушарски за една сума, която впоследствие е била завишена при финалните разговори с него. Това го е отказала и сега се очаква да вземе градския съперник - Ботев. От "черно-белите" преди това са отказваха японци, французи и други.

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