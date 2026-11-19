Светлин Станчев: Само трите точки ще са успех

В събота, едноименния тим на Аксаково приема Доростол (Силистра). Срещата е от 15-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Вчера загубихме тежко. Бързо обаче трябва да се пренастроим. Задължително трябва да спечелим следващия мач. Съперникът няма да се предаде без бой. За да го повалим, е необходимо да се раздадем максимално от първия до последния съдийски сигнал. Имаме потенциала да вземем точките. Просто трябва да си свършим работата“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

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