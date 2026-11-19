Кадри на Левски поемат към Ботев?

Един от най-важните хора в Левски в последните години – главният скаут Красимир Петров – е на път да започне работа в Ботев Пловдив, пише „Мач Телеграф“. След смяната на властта на „Герена“, функциите на Петров може да бъдат орязани и заради това той почти сигурно ще смени местоработата си.

Мило Борисов проговори за Ботев (Пловдив)

Петров откри някои от най-добрите футболисти, играли за шампионите в последните години. Сред най-големите му находки са Майкон, Рейналдо и Сержиньо.

Не само Красимир Петров обаче ще се премести от „Герена“ към „Колежа“. Към „канарчетата“ почти сигурно ще поеме и друг от скаутите на Левски – Георги Коруджиев. Той е зет на бившия собственик и понастоящем почетен президент на „синия“ клуб Наско Сираков.

Фактът, че дуото преминава в Ботев Пловдив, е ясен знак, че Мило Борисов в крайна сметка ще вземе собствеността на „жълто-черните“ и събира част от успешния екип, който донесе титлата на Левски след 17-годишно чакане.

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