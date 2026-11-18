Левски София без проблеми срещу Дея спорт

Отборът на Левски София записа втора поредна и общо 5-а победа в женската Demax+ Суперлига. Воденият от Драган Нешич тим победи без проблеми като домакин Дея спорт (Бургас) с 3:0 (25:16, 25:14, 25:13) в отложен двубой от 4-ия кръг в първенството.

Така "сините" се изкачиха на второ място във временното класирането с актив от 15 точки след 5 победи и 1 загуба. Дея спорт остава на предпоследната 9-а позиция в подреждането без победа до момента и една единствена спечелена точка.

Превъзходството на Левски беше голямо и в трите гейма. Отборът на Дея спорт успя да премине границата от 15 точки само в първата част. След това домакините затвърдиха превъзходството си и приключиха срещата за по-малко от един час.

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