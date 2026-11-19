Иван Станчев: Хубавото е, че гостите дойдоха с нагласата да победят и да играят футбол

Волов Шумен 2007 елиминира у дома Черноморец (Балчик) с 2:1 в полуфинал на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Волов Шумен 2007 отстрани Черноморец (Балчик) за купата на АФЛ

Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Хубавото е, че гостите дойдоха с нагласата да победят и да играят футбол. Стана един много полезен мач за двата отбора. Изиграхме добро първо полувреме. През второто ни понатиснаха и се поприбрахме. Вкарахме два много хубави гола. Смятам, че нападателите на Черноморец са доста ялови. Имаха ситуации, с които да ни вкарат поне 2-3 гола, но не успяха. Освен това, най-добрият им футболист, поне за мен, Стефан Митев, не беше във форма. Това не беше най-добрият ни мач. Но ни липсват някои играчи като Радослав Ковачев в средата на терена. При 2:0 е нормално противникът да надигне глава и да направи опит да обърне резултата. Особено, когато е силен отбор“.

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