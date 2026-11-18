Боксовият турнир “Купа Левски“ събира в София състезатели от 4 държави

Ученици от България, Австрия, Гърция и Косово ще премерят сили от 27 до 29 ноември, очаква се потвърждение и от Хърватия, Северна Македония и Сърбия. Състезатели на възраст от 13 до 14 години от поне четири държави ще премерят сили във втория Национален боксов турнир за ученици “Купа Левски“. Турнирът ще се проведе от 27 до 29 ноември в Спортна зала ЧСофия“ в столицата. Той се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието и под патронажа на Българската федерация по бокс, под егидата на Министерството на младежта и спорта и с медийното партньорство на Българската национална телевизия.

До този момент потвърждение за участие в съревнованието са дали над 200 състезатели от клубове от цяла България, а също от Австрия, Косово и Гърция. Покани са пратени и до федерациите по бокс в Република Хърватия, Северна Македония и Сърбия, като се очаква потвърждение от тяхна страна. Фокусът на турнира е върху младите надежди на бокса, защото организаторите считат, развитието на спортсменски дух от най-ранна възраст е основополагащо за изграждането на стабилна основа за спорта у нас, а също и за неговия принос към обществото като цяло. Разрастването на формата с международно участие дава възможност на младите таланти да премерят сили и със свои връстници от други държави и да натрупат ценен състезателен опит.

Събитието за втора година ще подкрепи и усилията за превенция на агресията сред младите хора. То е част от каузата на БК „Левски“ и БФБокс “Не на агресията и насилието на улицата“. Турнирът си поставя за цел да даде път на повече млади таланти в бокса. Надпреварата отдава почит и на дългогодишния наставник на БК „Левски“ Юрий Славчев, като най-добрият състезател ще вземе специалния приз в памет на легендарния треньор, под чието ръководство излязоха топ боксьори и национали като Стефан Иванов, Георги Андонов и Валентин Стойчев.

Първият Национален боксов турнир за ученици „Купа Левски“ се състоя в средата на октомври 2025 г. Още тогава президентите на БК „Левски“ и БФБокс Виктор Недялков и Красимир Инински дадоха заявка, че второто му издание ще е с международно участие с амбицията да влезе в календара на European Boxing. Участие в състезанието през 2025 г. взеха над 100 ученици от цяла България.

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