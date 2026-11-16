Почина легендата Дино Сани – най-възрастният жив световен шампион

На 94-годишна възраст в неделя е починал легендарният за Бразилия Дино Сани. Полузащитникът, който бе част от състава, донесъл първата световна титла на „селесао“ през 1958 година, бе най-възрастният жив носител на най-ценния футболен трофей.

По време на финалите в Швеция халфът взема участие в две срещи. В кариерата си за представителния тим на родината си Сани записва само 15 мача и отбелязва един гол.

На клубно ниво роденият в Сао Пауло футболист се състезава за аржентинския гранд Бока Хуниорс, а по-късно постига големи успехи в Италия с Милан, триумфирайки с титлата в Серия А и с Купата на европейските шампиони. Родителите на Дино Сани са италиански имигранти.

В треньорската си кариера Сани застава начело на множество бразилски клубове, извежда уругвайския Пенярол до две шампионски титли и води националния отбор на Катар.

Бразилската футболна конфедерация излезе с официално съобщение в памет на своя бележит ветеран след кончината му в неделя: „Дълбоко скърбим за загубата на Дино Сани – ключова фигура от нашия състав на Световното първенство през 1958 година, спечелил първата титла за Бразилия. Дино Сани оставя наследство от триумфи и история, която завинаги ще се помни в света на бразилския футбол. Изказваме искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и привърженици. Почивай в мир, шампионе.“

След кончината на Сани най-старият жив световен шампион вече е съотборникът му Пепе, който също вдига трофея през 1958 г. Сега той е на 91 години.

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