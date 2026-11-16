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Изтече наказанието на осъдения Луис Рубиалес

  • 16 ное 2026 | 15:56
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Тригодишната забрана за заемане на ръководни постове, наложена на Луис Рубиалес от испанския Административен спортен съд (ТАД), официално изтече. След като преди това приключи и наказанието му от страна на ФИФА, бившият президент на Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) отново има право да се кандидатира за постове в националните спортни структури, стига да отговаря на изискванията. Към момента обаче той не е обявил планове за завръщане във футболното управление.

Административният спортен съд постанови две отделни санкции от по 18 месеца срещу функционера. Първата бе заради целувката по устните на Джени Ермосо без нейно съгласие по време на награждаването в Сидни след триумфа на Испания на Световното първенство за жени през 2023 година. Втората санкция бе наложена заради неприличните жестове в официалната ложа при празнуването на титлата. ФИФА го отстрани временно още на 26 август 2023 година, а впоследствие му наложи пълна забрана за футболна дейност в международен и национален мащаб. Спортният арбитражен съд (КАС) потвърди мярката през февруари 2025 година, а действието на санкцията изтече окончателно на 26 август.

Паралелно със спортните санкции, през юни 2025 година Националният съд потвърди присъдата на Рубиалес за сексуално посегателство, като му наложи глоба от 10 800 евро и задължение да изплати 3000 евро на Ермосо за нанесени морални щети. Същевременно съдът го оправда по обвинението в принуда. Бившият президент на федерацията обжалва присъдата пред Върховния съд с искане за пълно оневиняване, като според информация на агенция „Европа Прес“ се очакваше висшата инстанция да се произнесе преди края на 2026 година.

Рубиалес остава обект на разследване и по делото за преместването на турнира за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия. Съдът в Махадаонда проверява сключения договор, както и редица други управленски решения по време на мандата му, сред които и възлагането на ремонтните дейности на стадион „Ла Картуха“. През юни магистратите удължиха срока на разследването с още шест месеца.

След оттеглянето си от испанския футбол Рубиалес издаде книгата „Да убиеш Рубиалес“ и даде поредица от интервюта, в които коментира управлението на федерацията и домакинството на Световното първенство през 2030 година. През ноември 2025 година той заяви, че е водил разговори за управленски функции с две азиатски федерации, без да уточнява техните имена. През септември в ефира на предаването „Ел Пример Пало“ той обяви, че няма намерение да се връща на президентския пост, като постави на преден план своето семейство, личния си бизнес и съдебната си защита.

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