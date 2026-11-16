Анчелоти отговори на Ромарио и призна, че не работи достатъчно

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти отговори на острия призив на легендата Ромарио за освобождаването му от поста и призна, че е необходимо да работи повече за подобряването на представянето на националния отбор. Той също така увери, че експериментите му със състава на “Селесао” ще приключат с утрешната контрола срещу Сингапур.

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“Това е един нов проект и наистина ми харесва какво правим. Ако трябва да оценя моята работа, бих казал, че не е достатъчна. Нужно е да правя повече и така ще бъде, защото ми харесва да съм тук. Искам да се подобрявам и да допринасям повече, за да може отборът отново да стане конкурентоспособен, защото не е бил такъв отдавна. Тъй като оценявам престоя ми тук, искам да правя повече, за да може националният тим да стане по-конкурентоспособен на глобалната сцена. Изказването на Ромарио? Всеки има правото да изразява своето мнение. Вие, журналистите, които вършите тази работа, много добре знаете, че в една демократична страна има свобода на словото и всеки може да си изказва мнението. Ромарио изразява своето като всеки друг човек и е в правото си. Що се отнася до мен, аз мисля, че той може да казва истини, лъжи или глупости. Истината е, че Ромарио говори много, и има това право.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Carlo Ancelotti responds to Romário calling for him to be sacked after Brazil’s defeat to Japan: ❌🇧🇷 “In a democratic country with freedom of speech, everyone can give their opinion. “He can tell lies, speak the truth or talk nonsense. “The truth is that Romário TALKS A LOT. A lot. That’s his right.” — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 16, 2026

Намираме се в период, в който правим експерименти, но не забравяме, че всеки мач е много важен за нас. Така че утре също ще изпробваме някои неща, но главният приоритет е да играем добре и да се опитаме да постигнем резултат, подхождайки с уважение към съперника, както винаги правим. Разбира се, ще наблюдаваме играчите, които са в настоящия състав. Но както вече съм казвал, експериментите приключват с утрешния двубой. От следващия мач нататък малко ще стесним състава. През периода, в който не можем да провеждаме тренировки с играчите, ние ще ги следим в техните клубове. Също така, докато съм в Бразилия, имам намерението да наблюдавам местните играчи и да работя върху изграждането на по-силна връзка с клубните треньори, най-вече за да следя прогреса на младите футболисти”, коментира Анчелоти на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages