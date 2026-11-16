В Реал си отдъхнаха за Бернардо Силва, с Чуамени е малко по-различно

В лагера на Реал Мадрид си отдъхнаха за състоянието на Бернардо Силва, пише "Марка".

Както е известно, полузащитникът напусна вчера лагера на националния отбор на Португалия като предпазна мярка заради лек дискомфорт, което породи притеснения в клубния му тим. В крайна сметка обаче се оказа, че сериозен проблем за футболиста няма, като Силва не е контузен и ще бъде на разположение на Жозе Моуриньо за подновяването на Ла Лига в събота. Тогава Реал приема Селта на „Бернабеу“.

🚨 JUST IN: Bernardo Silva is confirmed to be fit for the match vs Celta. @AlbertoPereiro https://t.co/dDf7DIScXs — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 16, 2026

Бернардо Силва вече се е прибрал в Мадрид и се очаква да бъде на линия за съботния мач. Реал подновява тренировъчния процес от утре, като в следващите дни поетапно ще се присъединяват всички национали и ще бъде направена оценка на тяхното състояние.

Другият неприятен момент по време на международната пауза бе свързан с друг халф на "лос бланкос" - Орелиан Чуамени. Полузащитникът, който тъкмо се бе завърнал в селекцията на Франция, трябваше бързо да напусне "петлите" заради травма в десния аддуктор – проблем, от който се възстановява още от 10 ноември.

🚨 BREAKING: Tchouameni is a DOUBT vs. Celta. The club wants to be careful. @marca https://t.co/0LCEyEoiFb — Madrid Xtra (@MadridXtra) November 16, 2026

Неговото състояние ще се следи внимателно в рамките на седмицата, като клубът няма да поема никакви рискове. Засега Чуамени остава под въпрос за двубоя със Селта.

В същото време Раул Асенсио и Родриго продължават да лекуват дългосрочни контузии и за тяхното завръщане на терена ще е необходимо повече време.

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Снимки: Gettyimages