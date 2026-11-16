Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

В Реал си отдъхнаха за Бернардо Силва, с Чуамени е малко по-различно

  • 16 ное 2026 | 15:26
  • 560
  • 0

В лагера на Реал Мадрид си отдъхнаха за състоянието на Бернардо Силва, пише "Марка".

Както е известно, полузащитникът напусна вчера лагера на националния отбор на Португалия като предпазна мярка заради лек дискомфорт, което породи притеснения в клубния му тим. В крайна сметка обаче се оказа, че сериозен проблем за футболиста няма, като Силва не е контузен и ще бъде на разположение на Жозе Моуриньо за подновяването на Ла Лига в събота. Тогава Реал приема Селта на „Бернабеу“.

Бернардо Силва вече се е прибрал в Мадрид и се очаква да бъде на линия за съботния мач. Реал подновява тренировъчния процес от утре, като в следващите дни поетапно ще се присъединяват всички национали и ще бъде направена оценка на тяхното състояние.

Другият неприятен момент по време на международната пауза бе свързан с друг халф на "лос бланкос" - Орелиан Чуамени. Полузащитникът, който тъкмо се бе завърнал в селекцията на Франция, трябваше бързо да напусне "петлите" заради травма в десния аддуктор – проблем, от който се възстановява още от 10 ноември.

Неговото състояние ще се следи внимателно в рамките на седмицата, като клубът няма да поема никакви рискове. Засега Чуамени остава под въпрос за двубоя със Селта.

В същото време Раул Асенсио и Родриго продължават да лекуват дългосрочни контузии и за тяхното завръщане на терена ще е необходимо повече време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Предпоследният ден в Лигата на нациите стартира с два ранни мача, следете тук

Предпоследният ден в Лигата на нациите стартира с два ранни мача, следете тук

  • 16 ное 2026 | 17:00
  • 14464
  • 3
Ново име изникна като фаворит на УЕФА, който да се изправи срещу Инфантино

Ново име изникна като фаворит на УЕФА, който да се изправи срещу Инфантино

  • 16 ное 2026 | 16:49
  • 308
  • 0
Трой Парът грабна приза за футболист на годината на Република Ирландия

Трой Парът грабна приза за футболист на годината на Република Ирландия

  • 16 ное 2026 | 16:29
  • 244
  • 0
Късметът е с Барселона: Де Йонг и Кубарси се разминаха с тежки травми

Късметът е с Барселона: Де Йонг и Кубарси се разминаха с тежки травми

  • 16 ное 2026 | 16:25
  • 346
  • 0
Киву изпревари Фабрегас и Гасперини за “Златната скамейка”

Киву изпревари Фабрегас и Гасперини за “Златната скамейка”

  • 16 ное 2026 | 16:20
  • 477
  • 0
Испанците раздразнили "трите лъва" със световната купа, която показаха преди мача

Испанците раздразнили "трите лъва" със световната купа, която показаха преди мача

  • 16 ное 2026 | 16:07
  • 552
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 6659
  • 19
България в Талин по задължение и за чест

България в Талин по задължение и за чест

  • 16 ное 2026 | 07:16
  • 17400
  • 70
Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

Естонският шампион с ЦСКА: Ще победим България, от "Армията" ми забавиха златния медал половин година

  • 16 ное 2026 | 07:39
  • 33549
  • 28
Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

Левски следи юношески национал, който играе във Втора лига

  • 16 ное 2026 | 09:10
  • 23559
  • 24
Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

Популярен журналист обърна внимание на новия директор на Левски и разкри топ футболисти, които е препоръчал за Милан и Рома

  • 16 ное 2026 | 09:50
  • 12661
  • 18
Предпоследният ден в Лигата на нациите стартира с два ранни мача, следете тук

Предпоследният ден в Лигата на нациите стартира с два ранни мача, следете тук

  • 16 ное 2026 | 17:00
  • 14464
  • 3